I veri freni all' economia UE sono gli Houthi e la Bce

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Nessuno si aspettava grandi novità oggi dalla riunione della Bce che, come previsto quindi, ha mantenuto i tassi di interesse invariati. «L’è debole, non è il momento di abbassare la guardia…» ha detto Christine Lagarde confermandosi la persona e l’economista che è sempre stata: prudente, prudente ed ancora prudente. D’altronde è la sua storia che lo racconta: mai un impulso coraggioso, solo cinghie strette, misure drastiche, austerità. Dal Fmi, alla Ue, alla Bce, la linea filosofica di ogni sua decisione è sempre stata solo quella: la carota non è prevista, c’è solo il bastone. Senza poi considerare un’altra cosa, classica del suo carattere e del suo modo di fare. Oggi Lagarde ha tenuto a precisare che se oggi le cose vanno meglio di un anno fa «è merito delle scelte della Bce». I problemi ed i guai invecesempre colpa di altri, mai ...