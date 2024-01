I trionfi di Trump sono molti Le crepe di più

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ritirato DeSantis, ammaccata Haley, la nomination sembra sua. Ma la quota di repubblicani indisposti a votarlo è pericolosamente alta. Precedenti poco rassicuranti per il Gop. Strategie (diciamo così) di Biden

Battendo l’ex ambasciatrice Nikki Haley anche in New Hampshire, dopo l’Iowa, l’ex presidente americano Donald Trump ha messo un’ipoteca solida sulla nomination repubblicana per il rematch Casa Bianca ...