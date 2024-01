I The Kolors svelano un retroscena inedito sulla loro partecipazione ad Amici e c’entrano Maria De Filippi e Morgan

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il prossimo 6 febbraio i Thesaliranno sul palco dell’Ariston portando il brano Un ragazzo una ragazza, in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. La band formata da Antonio (Stash) Fiordispino, Alex Fiordispino e Dario Iaculli si presenterà per la seconda volta alla kermesse canora, sei anni dopo la prima apparizione avvenuta nel 2018 quando portarono l’Frida (mai, mai, mai). Parlando dell’imminente ritorno a Sanremo, il leader della band Stash – in una recente intervista rilasciata al settimanale Chi – ha svelato com’è nato il brano Un ragazzo una ragazza: Quando scrivi una canzone registri uno stato d’animo, un momento. Un anno fa, nella fase embrionale del nostro nuovo disco, eravamo alla stazione Centrale di Milano e abbiamo visto un ragazzo che tentava un approccio con una ragazza. Notavamo la sua difficoltà nel ...

