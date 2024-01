I Soliti Idioti 3 | video intervista a Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli | «Raccontiamo famiglia | tecnologia | sessualità»

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La nostra, autori e protagonisti de I3 – Il ritorno, che ci raccontano i temi del film con i loro personaggi, da Ruggero e Gianluca a Fabio & Fabio Vi presentiamo la nostra, registi e protagonisti de I3 – Il ritorno. Ci hanno parlato di questo nuovo capitolo che vede il ritorno dei loro storici personaggi, come hanno raccontato lae le nuove tecnologie, i tanti amici guest star come Sabrina Ferilli ed Anna, la fluidità di genere che mette in crisi ...