“I Soliti Idioti 3 – Il Ritorno” | Biggio e Mandelli incontrano il pubblico a Stezzano

(Di giovedì 25 gennaio 2024). Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del cinema e della comicità dissacrante di Fabrizioe Francesco, alias “I”. Sabato 27 gennaio, alle 21.30, i due attori saluteranno ildel cinema Arcadia di, all’interno del centro commerciale Le Due Torri, per il lancio del loro ultimo film “I3 – Il”, prodotto da Roadmovie e distribuito da Medusa Film. Prima della proiezione, nella Sala Premium Large Format Energia,incontreranno gli spettatori per una divertente presentazione del loro ultimo attesissimo lavoro cinematografico. Nel film non potevano mancare tutti i loro personaggi più ...