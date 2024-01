I saldi fanno quasi flop Gli sconti non bastano | Lavori e strade chiuse non ci hanno aiutato

(Di giovedì 25 gennaio 2024)invernali a Novate. Nongli, c’è una situazione triste e difficileper tutti. A questo si aggiungono i cantieri sul territorio e le relative chiusure delle vie. Itolto parecchi posti auto e a breve partiranno le soste pagamento. Cosa succederà? "La viabilità non ha influito pesantemente sul lavoro, a differenza magari di altri, perché sono da sempre in una zona un po’ nascosta di Novate - spiega Veronica Tarallo del negozio di abbigliamento Nanà -. Quello che ho percepito è che sono cambiate molte cose negli acquisti. C’è una situazione in Italia e non solo di grandi difficoltà e paure. Il rincaro prezzi delle spese fisse, le bollette, gli affitti, la paura delle guerre e anche i rifornitori, nel tempocambiato, ...

Cantieri sul territorio e parcheggi cancellati, clientela meno invogliata. Guerra, incertezza e crisi: una situazione che non spinge a fare acquisti. Saldi invernali a Novate. Non bastano gli sconti, ...Ma l’essere a Pitti con uno stand e con nuove collezioni primavera estate 2025 è già un bel successo. "Si dovrebbe fare un monumento a queste aziende – esordisce Raffaella Pinori, coordinatrice del ...I saldi servono ai negozi per liberarsi dei capi rimasti invenduti dalla stagione che sta per finire per far posto a quelli per la primavera e per l’estate, e a non accumulare in magazzino rimanenze ...