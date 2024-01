I più belli del mondo | L’amore di un gatto è un vero privilegio La passione di Gianna

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Dio ha creato ilper consentire all’uomo di accarezzare la tigre", una frase che ricorre spesso quando si parla di uno degli animali più affascinanti e misteriosi tra quelli che, nel tempo, hanno imparato a vivere insieme agli esseri umani. E poi c’è chi, per i gatti, nutre una vera e propria. ComeBizzarri Venturi. Quando era molto piccola portava in casa tutti gli animali che trovava. Una volta entrò con una vipera in mano. I suoi genitori cominciarono a preoccuparsi. Credevano che la loro bambina avesse dei problemi. Invece era soltanto amore, un grande amore per gli animali. E tutti ne furono consapevoli quando, in quella casa, arrivò Titta, una gattina che visse a lungo accanto a lei e fu la rivelatrice del viscerale amore per i gatti che ha poi portatoa diventare una delle maggiori ...