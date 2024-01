I Maramotti fanno ordine nei bilanci | cessione infragruppo del marchio Marella

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Nuova riorganizzazione per la famiglia, titolare del gruppo di abbigliamento femminile Max Mara. Nei giorni scorsi, infatti, la loro Dedimax ha trasferito mediante scissione parziale alla controllante Max Mara Fashion Group (Mmfg) il" in combinazione con altri elementi collegati (i marchi "Art. 365", "Glam" e "Emme"). La scissione, si legge nel documento, "è progettata al fine di unificare la gestione dei beni e dei diritti scissi sulla capogruppo che è già proprietaria e amministra tutti gli altri marchi del Gruppo Max Mara", così "ottenendo vantaggi in termini di uniformità, efficienza ed efficacia".