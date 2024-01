I fondi puntano 1 miliardo contro le big tedesche in Borsa

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Non bastavano la recessione e i fallimenti a catena tra le aziende, provocati dall’ossessione del rigore, a rottamare l’idea della Germania come “locomotiva d’Europa”. Ora anche ihedge voltano le spalle alle big quotate a Francoforte, scommettendo che cadranno in. I grandi investitori hanno scaricato simboli dell’orgoglio teutonico come Volkswagen, Siemens Energy, Rheinmetall e Deutsche Bank. La stessa che ai tempi dell’attacco al debito sovrano considerava i nostri Btp poco più che carta straccia, contribuendo così a far volare lo spread. Per l’esattezza ihedge britannici Qube Research & Technologies e Marshall Wace hanno deciso di vendere le azioni di questi gruppi allo “scoperto”, quindi senza averle fisicamente in mano, perché convinti che presto varranno meno di oggi. In gergo ...