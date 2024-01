I Fantastici 5 | Penultima Puntata | Laura Sotto Shock | Riccardo La Sostiene!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) I5,: dopo una scoperta inaspettata,è scioccata e non vuole più allenarsi.la sostiene aiutata da Marzia, mentre l’obiettivo degli Europei sembra sempre più irraggiungibile! I5 prosegue e, nel corso del terzo e penultimo appuntamento, al centro dell’attenzione ci sono i problemi dei ragazzi. In particolarevive un momento molto difficile, in un periodo che potrebbe essere cruciale per la carriera di tutti.quindi prova a sostenerla in ogni modo. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. I5: dove eravamo rimasti? Si avvicinano i campionati italiani di atletica esprona i ragazzi a ...