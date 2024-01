I Fantastici 5 anticipazioni seconda puntata | Riccardo accusato di abbandono Cosa ci aspetta stasera

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ladi “I5” è pronta a regalarci un altro emozionante capitolo della storia diBramanti e dei suoi talentuosi atleti paraolimpici. Raoul Bova, nel ruolo di Bramanti, ci guiderà attraverso le sfide sportive e le intricate vicende familiari che caratterizzano questa coinvolgente serie. Scopriamo insiemeci riserva la trama e leper la serata di oggi. Terra Amaraal 4 febbraio: il cuore di Fikret batte per Zuleyha. Matrimonio annullato? Ioggi: la trama diBramanti “I5” racconta la storia diBramanti, interpretato da Raoul Bova, allenatore esperto ...

Torna su canale 5 la serie tv in 8 puntate da 50 minuti con Raoul Bova che racconta l’attività sportiva, le difficoltà, le passioni e le ... (panorama)

Oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, a partire dalle 21.20, va in onda, a partire dalle 21.20, il secondo appuntamento con “I fantastici 5", la nuova ... (europa.today)

Un trionfo. Così sono stati accolti i dati di ascolto della prima puntata di I Fantastici 5. La serie tv di Canale 5 con Raoul Bova per protagonista ... (amica)

I Fantastici 5: anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata Stasera, mercoledì 24 gennaio 2024, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la ... (tpi)

I Fantastici 5 Quattro serate per I Fantastici 5. La serie, che racconta l’attività sportiva, le difficoltà, le passioni e le relazioni di un ... (davidemaggio)

I Fantastici 5, anticipazioni terza puntata: Laura lascerà l’attività agonistica Il sipario è appena calato sul secondo episodio ma gli appassionati saranno già in astinenza di anticipazioni della ...Su Canale5 il secondo appuntamento con I fantastici 5 (le anticipazioni della terza puntata le trovi qui), è stato seguito da X spettatori pari ad uno share del %. Vince la serata in termini di ...I Fantastici 5, la nuova serie tv di Canale 5, è arrivata alla seconda puntata (divisa nel terzo e quarto episodio in onda stasera 24 gennaio). La storia è quella di un gruppo di atleti paralimpici ...