I computer pensano? | Contano le domande

(Di giovedì 25 gennaio 2024) "In un mondo pieno di risposte a fare la differenza sono le". Non ha dubbi Andrea Prencipe, rettore dell’Università Luiss, che insieme a Massimo Sideri ha scritto un libro, ’Il Visconte Cibernetico. Italo Calvino e il sogno dell’intelligenza artificiale’, (ediz.LUP) per interrogarsi sulla sfida che attende l’umanità da qui ai prossimi decenni: il confronto consempre più evoluti in grado di rivaleggiare con l’uomo nella sua attività più peculiare, il pensiero. Già dal titolo si intuisce che non si tratta di una minaccia bensì di un’opportunità, perché il riferimento a Italo Calvino? "Perché Calvino è stato un contemporaneo del futuro. Già cinquant’anni fa nei suoi scritti si è interrogato sull’evoluzione della tecnologia e i cambiamenti che avrebbe portato nella nostra vita, addirittura in ‘Cibernetica e Fantasmi’ si è posto il tema ...