I ‘Bonus’ a disposizione dei cittadini e delle famiglie per il 2024 sono ben 21 | vediamo insieme a quale uso sono destinati

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Al di là della ‘propaganda’ che, dalla notte dei tempi, continua ad insinuarsi nel tessuto sociale quotidiano con il solo scopo di legittimare il governo di turno, in realtàinvece tante le opportunità pensate per ie le, che attraverso specifici, cercano in qualche modo di riuscire a garantire validi e pratici sostegni per quante più persone possibile. Così, grazie soprattutto alla precisa ricostruzione curata da Walter Recinella, del patronato Enasc, e della redazione di Infoimpresa (organo dell’associazione datoriale Unsic), abbiamo la possibilità di illustrare tutti i 21 bonus (dall’Assegno di inclusione che sostituisce il Reddito di cittadinanza alle agevolazioni sulle bollette, fino ai mutui per i giovani), varati o confermati dall’ultima legge di bilancio, ed a ...