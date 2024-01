I biscotti al posto dei gioielli | così una 90enne ha sventato un tentativo di truffa | arrestato un 50enne

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Una novantenne spezzina haundi, consegnand oaldeiche le erano stati richiesti con un raggiro telefonico . L’anziana, residente nel quartiere di Mazzetta, martedì scorso aveva infatti ricevuto una telefonata in cui le si chiedeva di raccogliere tutti gli oggetti di valore che aveva in casa per consegnarli a un incaricato che li avrebbe usati...

Per Chiara Ferragni non c'è pace. Ogni giorno l'influencer deve ripararsi dallo scoppio di un nuovo caso. Dal pandoro Balocco, passando per le uova ... (ilgiornaleditalia)

Una novantenne spezzina ha sventato un tentativo di truffa , consegnand o biscotti al posto dei gioielli che le erano stati richiesti con un raggiro telefonico ...Rai ed i suoi 785 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ...Dopo aver assistito allo scambio, gli agenti della Squadra Volante sono entrati in azione arrestando in flagranza l'uomo, un cinquantenne di origine ceca, che è stato poi portato in carcere, arresto ...