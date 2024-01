I 30 all' ora? Un caso inspiegabile | tv | cosa è successo alla curva degli ascolti

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo (“Limiti di velocità”) La legge che impone i 30 Km all'in alcune città come Bologna sta ancincendiando i social sulla sua utilità o meno. Il ministro dei trasporti Salvini si è apertamente schierato contro una limitazione di velocità applicata in modo generico, precisando che «andrebbe prevista solo in zone sensibili e a rischio incidenti». Intanto i servizi distribuiti nei talk e nei tg ci dicono unaimportante: l'ascolto medio coincide con una crescita dellaAuditel nei centri urbani. Significative sono le oscillazioni di share nelle principali città: Milano +0.4%, Roma +0.3%, Torino +0.2%, Bologna +0.5%, Palermo +0.3%, Napoli +0.2%. Anche nei centri più piccoli si registrano picchi interessanti: +0.4% a ...

Samuel Chukwueze , attaccante del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo presente in rossonero e non solo (pianetamilan)

domani , giovedì 25 gennaio alle ore 17,30 presso il Teatro Palladium (nella foto: in Piazza Bartolomeo Roma no 8, a Roma ) si terrà l’iniziativa ... ()

BELLUNO - La proposta lanciata da Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) Belluno di una città a 30 chilometri all’ora per le automobili, non cade nel vuoto. E dopo ...La tempesta Isha ha colpito il Regno Unito, portando pioggia e raffiche di vento fino a 180 chilometri all’ora nella giornata del 20-21 Gennaio 2024. L'uragano ha lasciato più di 55.000 case nel Regno ...Ma noi non arretreremo e continueremo a difendere i cittadini del Sud con ogni iniziativa possibile. Pronti anche a separarci. Se non possiamo essere uguali, allora meglio soli”.