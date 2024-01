“Ho scelto il Toronto per il progetto” | Bernardeschi torna subito in Serie A | ecco dove

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Federicovuole porre fine alla sua avventura in MLS con la maglia del: pronto are inA. L’attaccante italiano si è trasferito in Canada un anno e mezzo fa, nell’estate del 2022 con grande entusiasmo e voglia di fare bene in America per essere ricordato come uno dei calciatori più talentuosi ad aver calcato i campi di gioco del calcio americano. Ma in pochissimo tempo ha dovuto fare i conti con la realtà, che è estremamente diversa da come poteva immaginarla e da quanto potesse sperare. Il miglioramento rispetto agli anni vissuti inA è arrivato solo dal punto di vista economico. Con il club canadese non è mai riuscito a raggiungere un attimo di felicità pura, ha vissuto una stagione orrenda dal punto di vista dei risultati e ora vuolere in ...