“Ho detto agli autori di Beatrice” Grande Fratello | prima in confessionale poi Anita dice tutto a Perla

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 gennaio 2024), la “sfida” del momento è quella traLuzzi eVatiero. L’attrice è sempre stataprotagonista, “la regina della Casa” per gran parte del pubblico e di fatto anche per i concorrenti che, loro malgrado, si sono presti resi conto della sua forza come giocatrice. Ma negli ultimi giorni anche l’ex volto di Temptation Island ed ex fidanzata di Mirko Brunetti si è imposta e il risultato è stato un forte scontro in diretta, martedì sera, quando Signorini ha tirato fuori video della settimana in cui entrambe si sparlavano a vicenda. E anche il giorno successivo la situazione non è cambiata, anzi c’è da scommetterci che questa ‘guerra’ durerà a lungo. E infatti ora è come se ora ci fossero due fazioni nella Casa, chi dalla parte di una e chi dall’altra. Pubblico a parte, ...