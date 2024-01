Highlights Sabalenka-Gauff 7-62 6-4 | semifinale Australian Open 2024 VIDEO

Defending champion Aryna Sabalenka beat 19-year-old Coco Gauff in straight sets to enter the 2024 Australia Open final. Sabalenka won 7-6 (7-2), 6-4 on Thursday (Jan 25) in the first semifinal of ...Aryna Sabalenka vince la sua tredicesima partita consecutiva a Melbourne e torna in finale agli Australian Open a distanza dodici mesi.È Aryna Sabalenka la prima finalista del torneo femminile degli Australian Open. La bielorussa, campionessa in carica a Melbourne, ha eliminato in semifinale la statunitense Coco Gauff, n. 4 al mondo, ...