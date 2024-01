Highlights e gol Roma-Bayern 2-2 | Champions League femminile 2023 2024 VIDEO

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Glie le azioni salienti di2-2, match della fase a gironi della. Finale clamoroso al Tre Fontane, dove le bavaresi rispondono al vantaggio di Giacinti con la rete di Schuller a tre minuti dal 90?. In pieno recupero, tuttavia, Giugliano riporta avanti le giallorosse, permettendo loro di abbandonare l’ultimo posto del girone. Partita finita? No, perché al 96? c’è ancora tempo per il nuovo pareggio del, targato Naschenweng. Ecco le immagini salienti del match. GLISUL CANALE DI DAZN SportFace.

