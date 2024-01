Harry non può parlare con Kate Middleton “senza il permesso” di Meghan

Leggi su dilei

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ora cheè in ospedale, il Principevorrebbe contattarla ma non potrà farlo fino a che non avrà ottenuto ildella moglieMarkle. A farlo sapere l’esperto reale Kinsey Schofield. Nonostante i problemi di salute della moglie di William, dunque, la tensione nella famiglia reale inglese è ancora molto alta. Perché il Principenon puòcon“Il Principenon puòconla benedizione diMarkle”, ha rivelato Kinsey Schofield al podcast To Di For Daily. L’ex attrice ha pubblicamente accusato l’ex cognata di averla fatta piangere qualche giorno ...