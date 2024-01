Hamas | cessate il fuoco nella Striscia? Rispetteremo la tregua dell' Aia se

Leggi su iltempo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) I carri armati israeliani hanno aperto ilsulla folla di palestinesi che a Gaza City erano in coda in piazza Kuwait in attesa di ricevere gli aiuti umanitari. Almeno 20 persone sono state uccise e 150 ferite, ma il bilancio potrebbe aggravarsi date le condizioni critiche di moltee vittime, che sono state ricoverate all'ospedale Al-Shifa, dove però scarseggiano forniture mediche e dottori. Lo ha denunciato il ministeroa Sanità, gestito da, secondo cui "l'occupazione israeliana ha commesso un nuovo massacro contro migliaia di bocche affamate che aspettavano aiuti". Il portavocea protezione civile, Mahmoud Basal, ha detto che le squadre di soccorso non sono state in grado di raggiungere la scena'attacco, ...