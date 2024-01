Hamas accusa | ' spari su folla in attesa aiuti a Gaza | 20 morti'

Ostaggi Hamas - Qatar accusa Netanyahu : “Ostacola mediazione per carriera politica” Il Qatar contro Benjamin Netanyahu nel pieno delle trattative in corso per il rilascio degli Ostaggi. In un post su X, il portavoce del ministero ... (metropolitanmagazine)

Ostaggi Hamas - Qatar accusa Netanyahu : “Ostacola mediazione per carriera politica” (Adnkronos) – Il Qatar contro Benjamin Netanyahu nel pieno delle trattative in corso per il rilascio degli Ostaggi. In un post su X, il portavoce ... ()

Ostaggi Hamas - Qatar accusa Netanyahu : “Ostacola mediazione per carriera politica” (Adnkronos) – Il Qatar contro Benjamin Netanyahu nel pieno delle trattative in corso per il rilascio degli Ostaggi. In un post su X, il portavoce ... (ildenaro)