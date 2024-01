Guida ubriaca e con la patente sospesa | non si ferma all' alt e viene denunciata

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La Spezia, 25 gennaio 2024 – Non siall'alt della polizia locale:vae con lada oltre un anno. Ieri pomeriggio, una pattuglia di motociclisti della municipale, impegnata in controlli nel centro cittadino, ha notato sopraggiungere un’autovettura la cui conducente procedeva ad una velocità non adeguata e con condotta diirregolare. A quel punto ha impartito l’alt al veicolo, ma la conducente, poi identificata in una cittadina moldava da anni residente in Lunigiana, anzi che obbedire, ha accelerato tentando di sfuggire al controllo. Raggiunta dopo un breve inseguimento dagli agenti, la signora è apparsa in evidente stato di ebbrezza alcolica e ha assunto un atteggiamento non collaborativo, rifiutando di sottoporsi all’alcol test nel vano ...