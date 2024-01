Guida sicura | domani focus a Salerno della Fondazione Mendozzi

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Si svolgerà, venerdì 26 gennaio 2024, dalle ore 10.20 alle ore 12.20 l’incontro educazionale sulla prevenzione alla, presso l’Aula magna del Liceo scientifico statale G. Da Procida di, in via Gaetano de Falco. Parteciperanno tre classi liceali, due quinte ed una quarta, in totale 80 studenti diciottenni. Si aprirà con il saluto dell’Assessore alle politiche sociali e giovanili del Comune di– Paola De Roberto, del Presidente dell’Automobile Club– Vincenzo Demasi e del Direttore del SerD (servizio di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle diverse forme di dipendenze patologiche) dell’ASL diAntonietta Grandinetti. Seguiranno due interventi sull’abuso di alcol e sostanze stupefacenti e loro interazione con ...