Guerra | ultime notizie «Biden invia capo della Cia per mediare su ostaggi a Gaza» Kiev | da sito incidente aereo recuperati solo 5 corpi

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Missione del ministro degli Esteri Antonio Tajani in Medio Oriente per favorire la de-escalation. Dodici morti e decine di feriti il bilancio di un attacco su un rifugio per sfollati dell’Unrwa a Khan Yunis, ma le forze di difesa israeliane ipotizzano che a causare la strage sia stato un razzo di Hamas. Gli Usa intanto mettono in guardia Tel Aviv dal colpire civili e siti umanitari. Dal Qatar una nuova proposta di tregua, ma la destra israeliana attacca Doha. Mosca torna ad accusareper l’abbattimento dell’russo con a bordo 65 prigionieri ucraini destinati ad uno scambio con militari russi catturati.