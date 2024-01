Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2024 "C'è un'ambiguità diffusa in Occidente che in Medio Oriente diventa rifiuto a riconoscere lo Stato di Israele ... (iltempo)

Hamas si sta in debole ndo, le Forze di difesa israeliane stanno guadagnando terreno giorno dopo giorno e ”smantellando in modo metodico” ... (metropolitanmagazine)

(Adnkronos) – Hamas si sta in debole ndo, le Forze di difesa israeliane stanno guadagnando terreno giorno dopo giorno e ”smantellando in modo ... ()

Israele-Gaza - “Hamas sempre più debole ma determinato - ecco perché guerra sarà lunga”

L'analisi del colonnello riservista Gabi Siboni, membro senior del Jerusalem Institute for Strategy and Security Hamas si sta indebolendo, le Forze ... (sbircialanotizia)