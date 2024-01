Griselda | come finisce la serie Netflix | la spiegazione

Lo ha fatto con la miniserie drammatica Griselda, nata dagli stessi creatori di Narcos e Narcos: Messico, Eric Newman e Andrés Baiz e con una straordinaria Sofia Vergara come protagonista che si è ...Parallelamente, si cerca analizzare fenomeni come la criminalità e la mafia dalla prospettiva inedita delle donne, e non del comparto maschile. Griselda: Sofia Vergara in una foto della serie Ebbene, ...che racconta la storia di Griselda Blanco, la narcotrafficante colombiana conosciuta negli anni Ottanta come «La Regina della Coca». La trama segue abbastanza fedelmente la vicenda di questa spietata ...