Grandi soddisfazioni per la Taekwondo Caserta al Trofeo Dicearchia di Combattimento a Giugliano

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 25 gennaio 2024). Weekend in chiaroscuro lo scorso per i colori del. Gli atleti del Maestro Fusco hanno gareggiato nella 1^ edizione deldi, che ha visto la presenza di oltre 650 atleti e 50 società provenienti da tutta la Campania, Puglia, Sicilia e Lazio. Il sabato, dedicato a junior e senior la squadrana non ha brillato come suo solito e si è accontentata di un oro, ancorché pesante e importante, di Gaia Mariani nella -68kg cinture nere junior femminili. Seguivano le medaglie d’argento di Giuliana Avelli, -52kg cinture nere junior femminili, di Manuel Casapulla, molto sfortunato in quanto si infortunava in finale a 20 secondi dalla fine mentre vinceva 11-0 dovendo così abbandonare incontro ...