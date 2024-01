Grande Fratello | rottura tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi? | Hai fatto le tue scelte

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il rapporto di fiducia trasi è inclinato nelle ultime ore per la felicità di alcune concorrenti. L'amicizia traè stata una dei punti fermi di questa edizione del. Il rapporto tra i due concorrenti è a un punto di svolta con l'attrice che non capisce perché l'ingegnere non prenda mai posizione quando viene attaccata dal gruppo. Il cambiamento nel rapporto traalLe relazioni all'interno delsono mutevoli, soprattutto quando la durata del programma si allunga e nel reality show entrano ...