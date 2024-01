Grande Fratello | Perla non vuole che i suoi amici parlino con Beatrice – Video

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 25 gennaio 2024)Vatiero -(US Endemol Shine) Più che “guerra”, quella diVatiero nei confronti diLuzzi sembra essere una sorta di insofferenza, al punto che la “boss” – come la chiamano alcuni nella casa del– non sopporta che icon l’attrice. L’ex (forse) di Mirko Brunetti fa presente questo suo “disagio” a Letizia Petris, che però non la prende affatto bene: “Amo’, io non mi metto a parlare con lei. Io ero seduta per i caz*i miei a fumarmi una sigaretta… che faccio mi alzo e vado via? Cioè, scusate eh! Abitiamo tutti qua (…) Se io mi siedo, e sto fumando, e lei si siede di fianco a me, non posso fare niente… Non posso alzarmi e andare via perché è ...