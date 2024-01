Grande Fratello | giorno 136 | commenti al live

“Bea, devo confessa rlo una volta per tutte”. Grande Fratello , Vittorio Menozzi in lacrime. Momento molto toccante ieri al reality di Canale 5, ... (caffeinamagazine)

Grande Fratello : Perla delusa dalle critiche di Beatrice si confida con Marco

Al Grande Fratello le emozioni, un po’ come i confronti tra concorrenti, non mancano mai. Perla Vatiero delusa per le critiche ricevute da parte di ... (anticipazionitv)