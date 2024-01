“Grande Fratello” | Fiordaliso svela il suo piano a Paolo | “Ecco cosa sto facendo”

Situazione sempre più ingarbugliata al Grande Fratello . Adesso è Rosy Chin ad aver fatto sollevare polemiche, a causa di alcune frasi in codice che ... (caffeinamagazine)

È ritorno di fiamma per una delle coppie più discusse del Grande Fratello Vip. Lulù Selassie pubblica una Foto su Instagram che fuga ogni dubbio sul ... (comingsoon)

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello è successo di tutto: il confronto tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero ha tenuto incollati allo schermo migliaia di telespettatori, la ...L'attrice, senza andare nel dettaglio, accusa Vittorio d'aver fatto delle scelte errate, e il ragazzo, cerca di capire a cosa possa far riferimento ...Scoppia una nuova polemica al Grande Fratello riguardo al controverso rapporto tra Monia La Ferrera e il suo ex compagno, Massimiliano Varrese, in quanto Beatrice Luzzi ha parlato espressamente ...