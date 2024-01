“Grande Fratello” | concorrenti sempre più convinti | “Pubblico stufo di Beatrice” | cosa hanno notato

Leggi su tvzap

(Di giovedì 25 gennaio 2024) News tv. “di”. “”, isonosuccede –Luzzi al «» ieri, mercoledì 24 gennaio 2024, ha dovuto affrontare un nuovo scontro, questa volta con Perla Vatiero, che in passato in più occasioni ha sparlato della coinquilina. Una discussione che ha fatto scattare una sorta di “clic” nella mente di alcuni telespettatori, ma non solo. Secondo quanto riferisce «Biccy», alcuni protagonisti del realitycominciato a maturare «una convinzione in merito ai consensi del». Una convinzione che deriverebbe da un dettagliodurante il corso dell’ultima diretta. ...