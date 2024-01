Grande Fratello 2023 | Beatrice Luzzi critica aspramente Alfonso Signorini | ecco cosa non le è andato giù

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 25 gennaio 2024)ha mostrato del risentimento sul fatto chel’abbia paragonata a Perla Vatiero nella puntata di martedì 23 gennaio 2024 del GF. Infatti, non gliele ha mandate a dire durante alcuni momenti di sfogo nella casa con altri inquilini. E con ogni probabilitàrisponderà in diretta per chiarire la situazione. Ma c’è chi lo accusa di aver creato ad hoc l’inimicizia trae Perla per risollevare le sorti del reality. GFsi lamenta dinon è piaciuto chel’abbia comparata a Perla ...