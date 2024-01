Governo | al via Cdm | sul tavolo stretta su hacker | ‘ddl Ferragni’ e missione Mar Rosso

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gen. (Adnkronos) – E’ appena iniziato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Suldiversi provvedimenti di rilievo, tra questi il cosiddetto ddl Ferragni, per rendere più trasparente i prodotti di cui parte dei proventi sono destinati alla beneficenza, lasuglicon le misure sulla cybersicurezza, il dlgs per gli anziani che libera risorse per oltre 1 miliardo di euro, il decreto election day -che sbianchetta il limite di mandato per i sindaci dei comuni fino a 15mila abitanti- e le norme per agevolare lain Mar. Alla riunione del Cdm seguirà una conferenza stampa. L'articolo CalcioWeb.

Assegno di mille euro al mese a over 80 indigenti gravissimi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 gen - In via sperimentale e con una dotazione ... attuativo della legge 33/2023 recante Deleghe ...A causa del rallentamento del mercato europeo Stellantis riduce la produzione in Francia e sopprime 600 posti di lavoro temporaneo nel sito dove produce modelli Peugeot e Ds Mentre in Italia lo ...È il risultato di una riunione di coordinamento delle forze di polizia, convocata in via d’urgenza dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, e svoltasi presso il Palazzo di governo. La riunione, si ...