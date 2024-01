Golf | Ras Al Khaimah Championship 2024 | Shinkwin leader dopo il primo giro | Celli 20°

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Negli Emirati Arabi Uniti, dopo il primo giro il leader del Ras Al Khaimah Championship è Callum Shinkwin. Sul percorso del Al Hamra GC (par 72) di Ras Al Khaimah, l'inglese ...Callum Shinkwin went on a spurt of 10 birdies in 11 holes on the way to shooting 10-under 62 and taking the first-round lead at the Ras Al Khaimah Championship on the European tour.I golfisti del DP World Tour continuano a dar vita alla ricca campagna mediorientale che contraddistingue l'avvio della stagione 2024. Spazio infatti al Ras Al Khaimah Championship (montepremi 2,5 mil ...