Goggia | «Ho vinto più di quel che sognavo | ma posso dare ancora molto»

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Sofia, campionessa di sci, ha rilasciato una lunga intervista a “TuttoSport“. Sofia, quant’è forte e conta la connessione con se stessa, come persona? «Fondamentale. Quando ho delle giornate in cui sono disconnessa, è come se fossi dissociata, quando invece sono lucida in ogni gesto che faccio, sono connessa con me stessa. Sostanzialmente ci sono volte in cui sono più convinta di me stessa e altre in cui lo sono meno». E come fa quando non lo è o non ci riesce? «Se è una giornata no lo capisco subito quando mi alzo. Incaso cerco di attuare il mio protocollo per rimettermi in equilibrio e focalizzarmi sulle cose giuste da fare. Che poi significa provare le emozioni giuste». Può raccontarci qual è questo protocollo? «Mi ascolto e cerco di agganciarmi alla parte che mi può trascinare. La chiave per me è ascoltare bene il cuore. So che può far ...