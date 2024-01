Gli ucraini attaccano raffineria di petrolio in Russia | enorme incendio

Leggi su quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Kiev, 25 gennaio 2025 – Gli 007hanno attaccato unadirussa, a Tuapse. E’ la stessa Sbu, l’intelligence di Kiev, a rivendicare il raid con droni, che ha provocato due potenti esplosioni nell’impianto che poi ha preso fuoco. L’è di vaste dimensioni. a. An oil refinery in then city of Tuapse, Krasnodar region, caught fire as a result of a drone strike. pic.twitter.com/LMeGAogNon — NEXTA (@nexta tv) January 25, 2024 Secondo quanto riferito alla France Presse da una fonte della sicurezza ucraina, "l'unità primaria di trattamento del, vale a dire le colonne del vuoto e quelle atmosferiche, è stata danneggiata". E’ solo l’ultima delle azioni ucraine che sembra voler spostare il baricentro ...