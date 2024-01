Gli studenti senza dubbi arruolano Levi che di dubbi ne aveva “tantissimi”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Convocano una manifestazione pro Palestina il Giorno della memoria, e usano lo scrittore a scopi antisionisti. Ma lui era molto più complesso: troppo con Israele per gli uni, troppo contro per gli altri.

Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del “Giorno della Memoria ”, l’istituto comprensivo “De Amicis-Masi” ha organizzato per il 26 gennaio, alle ... (anteprima24)

Il Comune di Latisana, in provincia di Udine, è intervenuto riguardo al problema degli zaini eccessivamente pesanti tra gli studenti delle scuole ... (orizzontescuola)

La domanda di viaggi dal Regno Unito è stata particolarmente forte, poiché ha coinciso con il periodo di picco per gli studenti internazionali che tornano a Hong Kong (…) Nonostante le continue sfide ...Saccheggiano pure Primo Levi, gli studenti palestinesi che convocano una manifestazione contro Israele il 27 gennaio, giorno della Memoria, per affermare che ieri è stato l’Olocausto e oggi è il ...con l’obiettivo di formare gli studenti sulle nuove tecnologie. Il nostro piano di business commerciale prevede dapprima lo sviluppo della soluzione hi-tech per proporla al mercato italiano e ...