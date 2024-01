Gli spagnoli amano le vacanze italiane | salgono del 14% le prenotazioni aeree

Leggi su quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 24 Gennaio 2024 – I turistimostrano una vera e propria dedizione per la nostra Penisola: non a caso, l’Italia è, per gli, la prima Nazione all’estero per vocazione turistica (7,49 su 10) (Ufficio Studi Enit su dati indagine Enit/Euromedia Research). E, nello specifico, il tipo di vacanza preferito è quello culturale: si tratta del 72% degliintervistati a metà del 2023 che già sono stati in Italia per turismo e del 67% dei turisti intenzionati a scegliere l’Italia come meta difuture. I dati dimostrano l'interesse dei turistiPiù in generale, nei primi nove mesi del 2023, i viaggiatoriche visitano l’Italia risultano in aumento del +35,6% rispetto al medesimo periodo del 2019. Il numero dei pernottamenti cresce del +23,7% ...