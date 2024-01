Gli è vietato avvicinarsi alla madre | ma lui va nel suo negozio | arrestato

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Vezzano Ligure, 25 gennaio 2024 – Non rispetta il divieto didai carabinieri un 53enne vezzanese. Ieri pomeriggio i carabinieri di Vezzano Ligure, durante un servizio di controllo del territorio, hanno bloccato l'uomo che, nonostante il divieto di avvicinamentoe il divieto di frequentare gli stessi luoghi, non ha ottemperato alle prescrizioni a lui imposte e si è recato nell’attività commerciale di famiglia, dove era presente la donna. Qui però lo hanno sorpreso i militari della Stazione di Vezzano Ligure che lo hannoin flagranza. Questa mattina, nel tribunale della Spezia, è stato celebrato il processo con rito direttissimo con convalida del provvedimento, che ha comportato per l'uomo gli arresti ...

