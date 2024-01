Gli attacchi a vuoto di Schlein e Conte Il sondaggio gela Elly | il Pd cala se si candida

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La leader dem all’assalto: "Lei è Palazzo Chigi per risolvere i problemi o no?". Il grillino: "È un Re Mida al contrario". Ma la segretaria si conferma debole

Insomma non un attacco disastroso. I problemi sono dettati dalla mancanza ... appare molto abile nell’apertura degli spazi per i centrocampisti e gli esterni. Cosa è cambiato quindi Innanzitutto la ...Ma nel giro di pochi minuti, Marmo e Zagaria ristabiliscono l'equilibrio accorciando le distanze (7-6). Negli ultimi due minuti di gioco, gli attacchi ritrovano linfa, con Vicenti che va a segno da ...Gli Stati Uniti sono "seriamente preoccupati" per le notizie di attacchi che hanno colpito una struttura dell'Agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi a Gaza in cui sono morte 9 persone. "Israele ...