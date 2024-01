Gli analisti terrorizzano la sinistra Nell' Ue cambia tutto | i numeri

Leggi su iltempo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il Parlamento europeoa prossima legislatura farà una «brusca» virata a destra. Tanto che Identità e Democrazia, il gruppo in cui militano il Rassemblement National e Alternative fuer Deutschland, potrebbe diventare il terzo dell'Aula, superando i Liberali di Renew Europe. Anche l'Ecr, il gruppo del partito presieduto da Giorgia Meloni, ma solo se assorbisse gli eurodeputati di Fidesz,il partito di Viktor Orban, potrebbe diventare il terzo gruppo, superando Id e Renew. È il quadro che emerge da uno studio dello European Council on Foreign Relations (Ecfr) sulle prossime elezioni europee del 6-9 giugno, basato su recenti sondaggi effettuati in tutti i 27 Paesi dell'Unione e su un modello statistico che tracciale performance registrate dai partiti nazionalie precedenti elezioni continentali. I partiti «populisti» anti-Ue, secondo l'Ecfr, ...