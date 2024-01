Gli agricoltori siano protagonisti non imputati

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Alcuni giorni fa sono rimasto bloccato nel traffico a causa della lunga fila di trattori durante la protesta degli imprenditori agricoli. Oggi il mondo agricolo gode di grande rispetto, il governo ne riconosce l'importanza anche sponsorizzando campagne del Made in Italy. Mi chiedo allora perché stia salendo così tanto la rabbia di chi lavora nei campi. Da tempo non si vedeva una simile mobilitazione. Evidentemente la rabbia covava sotto la cenere. Mi chiedo come si è arrivati a questo punto col timore che il disagio stia salendo di giorno in giorno. Marco Rocchi Risponde Beppe Boni A Bologna e in in Emilia Romagna, regione a forte vocazione agricola, la protesta degli imprenditori "verdi" si è fatta sentire con forza (ieri anche Ferrara). L'ondata di rabbia è partita nelle settimane scorse dai Paesi del Nord, Olanda e Germania, per motivi che in realtà non hanno direttamente a che ...