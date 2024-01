Giuseppe Garibaldi sotto accusa | “Semina zizzania tra Perla | Sergio e Stefano | burattinaio” VIDEO

Giuseppe Garibaldi , nato nel 1993, è originario di Santa Cristina d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria dove vive la sua famiglia. Quando è ... (metropolitanmagazine)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Anita Olivieri mentre parlava con alcuni inquilini ha fatto intendere di essere a conoscenza di ciò che aspettava in studio Giuseppe Garibaldi. ... (anticipazionitv)

Luzzi torna su piede di guerra contro Varrese, intanto Vittorio cerca di riprendersi dalla crisi con Beatrice confidandosi con Greta, che ha un segreto su Mirko ...Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda nella serata di martedì 23 gennaio, in molti sono rimasti piuttosto sconvolti da una frase pronunciata da Anita Olivieri a Giuseppe Garibaldi ...Grande Fratello su Canale5, puntata record ieri sera, ma soprattutto puntata tutta calabrese, dedicata alla terra di Calabria, e in modo particolare a Santa Cristina d’Aspromonte, con al centro dello ...