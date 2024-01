Giunta | ok allo schema del Contratto di servizio con la Fondazione Città Spettacolo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLacomunale, presieduta dal Sindaco Mastella, ha approvato stamane lodeldida stipulare con laper la gestione dei servizi culturali, nei settori delle arti, delloe del sistema dei teatri delladi Benevento. Ildiconsente la piena realizzazione degli scopi istituzionali della, definiti dall’articolo 2 dello Statuto. La, inoltre, per effetto della stipula deldi, in applicazione dell’articolo 12 dello Statuto, diviene concessionaria dell’uso e dell’affidamento della ...

La Giunta comunale di Benevento, presieduta dal Sindaco Mastella, ha approvato stamane lo schema del Contratto di servizio da stipulare con la Fondazione Città Spettacolo per la gestione dei servizi c ...