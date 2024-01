Giulia Cecchettin | petizione contro il legale di Turetta | è docente in suo ateneo

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Un’iniziativa lanciata sul sito Change.org per chiedere a Giovanni Caruso,di Filippoe professore di Diritto penale all'Università di Padova, di rinunciare alla difesa del ragazzo reo confesso del femminicidio di. L’è quello che frequentava la ragazza alla quale il 2 febbraio verrà conferita la laurea alla memoria in Ingegneria biomedica. Nella, promossa da una dipendente del ministero della Cultura e sostenuta da centinaia di persone, si sottolinea che "non si può stare al tempo stesso con le vittime e con i carnefici", facendo così il doppio gioco. Da qui la richiesta che l'si dissoci dalla scelta del professore di difendere il ragazzo, ritenuta inopportuna dai sostenitori dell'iniziativa.