Giovane mamma muore | lascia il marito e tre figli | una storia sconcertante

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Quella che stiamo per raccontarvi è ladi Francesca Pedrazzin, una donna,che con la forza della fede, non si è mai arresa, neanche nel momento più difficile. Quella forza d’animo ma, soprattutto, la fede non l’ha mai abbandonata neanche di fronte alla morte: guardava al Paradiso come “un posto bellissimo”. Stiamo parlando ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.