Giornata internazionale dell’educazione | i dati del XXIII Report Ecosistema Scuola di Legambiente

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 25 gennaio 2024) ROMA – In Italia, nonostante vi siano casi virtuosi, le scuole continuano ad essere in ritardo cronico su riqualificazione edilizia e servizi scolastici. Persistono i divari tra le diverse aree del Paese, costanti negli anni, e a pesare è anche una transizione ecologica che, in questo settore, è troppo lenta e timida. Gli stessi fondi del Pnrr stanno incidendo poco, con più del 40% degli interventi bloccati nella fase iniziale di progetto. A scattare questa fotografia di sintesi, in occasione della, è il” dii cui, relativi al 2022, parlano chiaro: i ritardi maggiori si registrano ancora volta nel Mezzogiorno, ma preoccupa anche la situazione del ...