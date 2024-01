Giornata della Memoria | riflessioni degli studenti del Liceo Classico “Pietro Giannone”

Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione del “Giorno della Memoria ”, per sabato 27 gennaio L’ Ipsar LE Streghe ha organizzato in collaborazione con ... (anteprima24)

Le comunità ebraiche chiedono di vietare il Corteo pro-Palestina , previsto per la Giornata di sabato 27 gennaio a Roma . “Sarebbe una sconfitta per ... (ildifforme)

Le comunità ebraiche chiedono di vietare il Corteo pro-Palestina , previsto per la Giornata di sabato 27 gennaio a Roma . “Sarebbe una sconfitta per ... (ildifforme)

In un’epoca in cui il passato si fonde con il presente, l’Amministrazione Comunale di Grottaglie si unisce alla commemorazione della “ Giornata della ... (tarantinitime)

Alla fine è arrivata l’ufficialità: Gabriel Moscardo è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Il centrocampista brasiliano classe 2005 ha firmato fino al 2028, ma tornerà al Corinthians in presti ...Un simulacro in silicone, realizzato da un gruppo di artisti di Trani, riproduce alla perfezione le fattezze della regina delle Due Sicilie proclamata beata dieci anni fa, le cui spoglie riposano nell ...Domenica 28 gennaio arriva sul parquet del PalaELAchem la Sebastiani Rieti, in un match valido per la ventunesima e penultima giornata della prima fase di campionato (ore 18.00, arbitri Pazzaglia di..